Serie A, Inter-Cagliari: Nainggolan replica a Lautaro, a San Siro finisce 1-1

INTER-CAGLIARI 1-1

Un gol di Nainggolan costringe l'Inter al terzo pareggio consecutivo e conferma il difficile momento dei nerazzurri in campionato. A San Siro la squadra di Conte chiude il primo tempo in vantaggio sul Cagliari grazie alla rete di Lautaro su perfetto cross del neo-arrivato Ashley Young (29') ma poi nella ripresa, dopo aver sbagliato almeno un paio di grosse occasioni con Sensi, si fa riprendere dall'ex di turno: un 1-1 tutto sommato meritato dai sardi. Espulso Lautaro nel finale.

























































































































































































LA PARTITA

Tre indizi fanno una prova: al terzo pareggio consecutivo, sempre in rimonta, possiamo dire che l'Inter nel mese di gennaio si è sgonfiata e ha raffreddato, se non congelato, le speranze di potersi giocare lo scudetto con la Juve, ora potenzialmente sempre più lontana). Dopo Atalanta e Lecce, ecco il terzo 1-1 che arriva oggi contro il Cagliari, frutto di una stoccata da fuori area dell'ex di turno, Radja Nainggolan, che risponde così alla stoccata di testa di Lautaro nel primo tempo.

Un'Inter sciupona, un'Inter stanca, un'Inter nervosa. Sciupona, perché specie nella ripresa lascia per strada troppe volte il possibile raddoppio (con Sensi, con Lukaku, con lo stesso Lautaro). Stanca, perché gioca comunque sotto ritmo, con poca intensità, senza il furore atletico che aveva contraddistinto il girone d'andata. Nervosa, infine, perché in un finale in cui sente scivolare via i tre punti, smette di ragionare, si fa travolgere dalla rabbia e chiude addirittura in 10 per il rosso che si becca Lautaro per proteste nei confronti di Manganiello. L'argentino salterà l'Udinese, ma è a rischio pesante anche per il derby.

Detto questo, va lodato l'atteggiamento del Cagliari che sotto di un gol (tante le proteste per una presunta spinta di Lautaro su Walukiewicz che né Manganiello né il Var rilevano) non cambia atteggiamento, gioca, pressa, costruisce e prova l'affondo, fino a trovare il meritato pareggio. Con l'uomo più atteso, Radja Nainggolan: spedito lontano in estate, il belga è tornato a San Siro in una tiepida giornata di gennaio per gelare Conte e tutti i tifosi nerazzurri.

IL TABELLINO

INTER-CAGLIARI 1-1

Inter (3-5-2): Handanovic 6.5; Skriniar 6 (17' Godin 5), De Vrij 6.5, Bastoni 6; Young 6, Barella 5.5, Borja Valero 6.5, Sensi 5.5 ( 37' st Sanchez 5.5), Biraghi 5.5 (40' st Dimarco sv); Lukaku 6, Lautaro 6.

A disposizione: Padelli, Berni, Moses, Ranocchia, Esposito, Agoumé, D’Ambrosio.

Allenatore: Antonio Conte.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno 6.5; Faragò 6, Walukiewicz 5, Klavan 5.5, Pellegrini 6 (32' st Mattiello 6); Nandez 6.5, Oliva 6 (29' st Castro 6), Ionita 6; Nainggolan 7 (42' st Cigarini sv), Joao Pedro 6; Simeone 6.

A disposizione: Rafael, Olsen, Birsa, Lykogiannis, Gagliano, Porru.

Allenatore: Rolando Maran.

Arbitro: Manganiello

Reti: 29' Lautaro (I), 33' st Nainggolan (C)

Ammoniti: Lukaku (I), Barella (I)

Espulsi: 49' st Lautaro per proteste

LE PAGELLE

Nainggolan 7: allontanato in estate, torna a San Siro in un tiepido pomeriggio di gennaio per gelare Conte e tutta l'Inter. Squadra, nella quale, forse aveva tutto per continuare a starci bene.

Lautaro 6: gli diamo un sei perché tra tale è la media tra il valore della partita disputata e la "penalizzazione" per la protesta eccessiva e fuori luogo che gli costa il rosso nel finale. Ma che, soprattutto, rischia di tenerlo lontano dal campo anche contro il Milan tra due settimane.

Lukaku 6: gioca ottimamente di sponda, ha spunti devastanti ma nel finale lascia per strada il gol che avrebbe potuto riportare il sorriso sul volto dei nerazzurri

Borja Valero 6.5: non perde mai la testa e non smette mai di ragionare. Dove l'atletismo non arriva ci sono tecnica e intelligenza.

Godin 5: spaesato nel momento clou della partita. Nell'azione che porta al pareggio del Cagliari ha troppe responsabilità per essere assolto.

LE STATISTICHE

* Lautaro Martínez è il giocatore che ha segnato più volte la prima rete del match in questa Serie A (sette, al pari di Ciro Immobile).

* Lautaro Martínez e Robert Lewandowski sono i due giocatori che hanno realizzato più gol nella prima mezz'ora di gioco in questa stagione nei top-5 campionati europei (otto entrambi).

* L'Inter è la vittima preferita di Radja Nainggolan in Serie A (sei reti) - quattro di queste sono arrivate al Meazza.

* L’Inter ha pareggiato cinque delle ultime sette partite di campionato (2V), tante quante nelle precedenti 27 di Serie A.

* Nainggolan ha preso parte attiva a 10+ gol in tre delle ultime quattro stagioni di Serie A (nel 2018/19 si era fermato a 9).

* Prima espulsione in carriera in Serie A per Lautaro Martínez.

* 12 delle 16 reti di Lautaro Martínez con l'Inter in questa stagione in tutte le competizioni sono state messe a segno nei primi 30 minuti di gioco (75%).

* Solo Liverpool (13) ed Everton (10) hanno realizzato più gol di testa dell'Inter (nove) in questa stagione nei top-5 campionati europei.

* L'Inter è la squadra che ha segnato più gol (16) nella prima mezz'ora di gioco in questo campionato, otto di questi portano la firma di Lautaro Martínez.

* Il Cagliari si conferma la vittima preferita di Lautaro Martínez in Serie A (quattro gol in quattro sfide).

* Prima di Ashley Young, l'ultimo giocatore inglese dell'Inter a disputare un match di Serie A era stato Paul Ince nel 1997.

* Prima di Ashley Young, l'ultimo giocatore straniero dell'Inter ad aver fornito un assist all'esordio in Serie A era stato Miranda nell'agosto 2015.

* Il Cagliari ha schierato la sua formazione titolare più giovane di questo campionato, età media 26 anni e 93 giorni.