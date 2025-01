Serie A, il 14 e 15 i recuperi di Supercoppa

La Final Four della Supercoppa Italiana ha inciso significativamente sul calendario della Serie A. Tre sono le sfide rinviate a causa della Supercoppa Italiana, e le date per i recuperi sono in programma la prossima settimana: Como-Milan: martedì 14 gennaio alle ore 18.30. Atalanta-Juventus: martedì 14 gennaio alle ore 20.45. Inter-Bologna: mercoledì 15 gennaio alle ore 20.45. Oltre agli incontri già programmati, sia Milan che Inter devono recuperare ulteriori partite. Il Milan affronterà il Bologna in un match inizialmente previsto per il 26 ottobre e rinviato a causa delle alluvioni che hanno colpito l`Emilia-Romagna. L`Inter, invece, deve disputare la sfida contro la Fiorentina, sospesa il 1° dicembre al 17° minuto per un malore del centrocampista viola Edoardo Bove. Queste gare, a differenza delle altre, non hanno ancora una data definitiva.