Serie A: Guida arbitra il derby Roma-Lazio, Manganiello per Fiorentina-Napoli

Sarà Gianluca Manganiello ad arbitrare Fiorentina-Napoli in programma sabato prossimo alle 18.00, mentre il derby Roma-Lazio (domenica ore 20.45) sarà diretto da Marco Guida. Per Torino-Parma è stato designato Ermanno Feliciani. Questi i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 19ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma sabato 4 e domenica 5 gennaio.

- Venezia - Empoli (sabato 04/01 h.15.00): Juan Luca Sacchi di Macerata (Rossi l. - Ricci/iv: Perenzoni/var: Serra/ avar: Mazzoleni);

- Fiorentina - Napoli (sabato 04/01 h.18.00): Gianluca Manganiello di Pinerolo (Giallatini - Colarossi/iv: Rapuano/var: Di Paolo/avar: Maggioni);

- Verona - Udinese (sabato 04/01 h.20.45): Federico Dionisi (Imperiale - Cipressa/iv: Tremolada/var: Massa/avar: Camplone);

- Monza - Cagliari (h.12.30): Marco Di Bello di Brindisi (Preti - mokhtar/iv: Piccinini/var: Ghersini/avar: Massa);

- Lecce - Genoa (h.15.00): Livio Marinelli di Tivoli (Berti - Fontemurato/iv: Cosso/var: Mariani/avar: Di Vuolo);

- Torino - Parma (h.18.00): Ermanno Feliciani di Teramo (Scatragli - Bercigli/iv: Bonacina/var: Camplone/avar: Di Paolo);

- Roma - Lazio (h. 20.45): Marco Guida di Torre Annunziata (Alassio - Rossi C./iv: Pairetto/var: Mazzoleni/avar: Pezzuto).