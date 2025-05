La Serie A si decide senza tecnici in panchina: Conte e Inzaghi squalificati

Per alcuni giocatori il campionato è già finito visto che salteranno l'ultima giornata, ecco la lista: Kalulu (Juventus), Gimenez (Milan) e 15.000 euro di multa, Miranda (Bologna) che salterà anche la prima della prossima stagione, Goldaniga (Como), Morente (Lecce), Idzes (Venezia), Kristensen e Lovric (Udinese). Cinque sono i tecnici che non saranno in panchina nel prossimo weekend per squalifica: Conte (Napoli), Chivu (Parma), Inzaghi (Inter), Baroni (Lazio) e Conceiçao (Milan).