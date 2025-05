Bologna, addio a Bruno Capra fu protagonista ultimo scudetto

È scomparso ieri all'età di 87 anni Bruno Capra, laterale destro che ha vestito la maglia del Bologna in 178 occasioni fra campionato e Coppe dal 1955 al 1965, realizzando due reti. Lo rende noto lo stesso club rossoblù ricordando che "fu 'l'uomo dell'Olimpico', mettendo la sua autorevole firma nello spareggio che valse il nostro settimo scudetto quando, con un autentico colpo di scena, fu schierato a sorpresa come tornante a sinistra con la maglia 11 da Fulvio Bernardini per rafforzare la linea d'attacco. La mossa tattica inattesa scombinò i piani dell'Inter di Herrera e fu fra le chiavi dello storico successo. Tutto il Bologna Fc 1909 ricorda con commozione Bruno, uno dei suoi eroi del '64, e rivolge alla famiglia le più sentite condoglianze".