Pallone d'oro: la cerimonia il 22 settembre a Parigi

Ufficiale: la 69.a cerimonia per la consegna del Pallone d'oro si svolgerà il 22 settembre a Parigi al Théâtre du Châtelet. I premi del 2025 - si legge nel comunicato Uefa - includeranno il Pallone d’Oro Maschile e Femminile, il Trofeo Kopa Maschile e Femminile (miglior giovane), il Trofeo Yashin Maschile e Femminile (miglior portiere), il Trofeo Gerd Müller Maschile e Femminile (miglior marcatore tra club e nazionale), il Trofeo Johan Cruyff Maschile e Femminile (miglior allenatore tra club e nazionale), il premio per il Club dell’Anno Maschile e Femminile, e il Premio Sócrates, assegnato dal gruppo L’Équipe in collaborazione con Peace and Sport, per azioni di solidarietà o cause sociali promosse da atleti". I candidati saranno annunciati il 6 agosto.