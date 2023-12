Serie A, gli arbitri della 18ª giornata: a Sozza il big match Juve-Roma

© Getty Images

Sono stati designati gli arbitri per la 18a giornata di Serie A, l'ultima del 2023, in programma tra venerdì 29 e sabato 30 dicembre. Il big match Juventus-Roma è stato affidato a Sozza (Mazzoleni al Var), mentre Doveri dirigerà Genoa-Inter (Irrati al Var). Per Milan-Sassuolo è stato scelto Marinelli. A Di Bello Napoli-Monza. Orsato, corteggiato dall'Arabia Saudita, chiude l'anno con Udinese-Bologna.