Rocchi a Open Var: "Mani di Bani episodio di campo, che errore con Malinovskyi"

© sportmediaset

Intervenuto a Open Var, su Dazn, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha fatto il punto sui due episodi contestati di Genoa-Juve, anticipo del venerdì finito 1-1. "Il mani di Bani in area? Si tratta di un episodio di campo e di una decisione che poteva essere gestita diversamente, ma non è un errore chiaro come invece il mancato cartellino rosso a Malinovskyi", ha spiegato. E ancora: "Perché dobbiamo fermare un Var che sbaglia un episodio dopo averne azzeccati 45-50 prima? - ha detto ancora riferendosi a Fabbri -. Non vorrei più sentir dire che se sbaglia una volta un arbitro o un Var dobbiamo fermarlo, è un concetto che va superato".