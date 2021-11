Serie A: Giudice Sportivo, sono sei gli squalificati

GIUDICE SPORTIVO

Si tratta degli espulsi Bessa, Kalinic, Makengo e Milenkovic e dei diffidati Martinez Quarta e Nikolaou

Sono sei gli squalificati dal Giudice Sportivo, tutti per una giornata, dopo la 12a giornata di Serie A. Si tratta degli espulsi Bessa (Verona), Kalinic (Verona), Makengo (Udinese) e Milenkovic (Fiorentina) e dei diffidati Martinez Quarta (Fiorentina) e Nikolaou (Spezia). Pesante perdita per la Viola che, in vista della sfida con il Milan, dovrà fare a meno dei due suoi centrali di difesa. Tra i club, multe per Milan, Verona e Salernitana. Getty Images

Italiano perde anche il fidato vice Daniel Niccolini, fermato un turno "per avere, al 25' del secondo tempo, rivolto all'allenatore della squadra avversaria un'espressione ingiuriosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

E' di 10.000 euro l'ammenda al Verona "per avere la totalità dei suoi sostenitori ripetutamente intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, che venivano percepiti dai due collaboratori della Procura federale posizionati rispettivamente tra la panchina e il settore ospiti e (il secondo) a centrocampo".

Medesima sanzione per la Salernitana "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi, bengala e fumogeni, segnalando altresì che il primo petardo veniva lanciato, al 37° del primo tempo, in prossimità di uno steward; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

Al Milan, invece, 5.000 euro di multa "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".