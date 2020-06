Serie A, Giudice Sportivo: due turni a Caceres, uno a Danilo e Chiesa

LE SQUALIFICHE

Due giornate a Martin Caceres, una a Danilo e Federico Chiesa. Lo ha stabilito il giudice sportivo della Serie A, che ha squalificato tre calciatori dopo le gare di lunedì. Il difensore uruguiano, espulso per doppia ammonizione, è stato sanzionato con un turno di stop in più "per avere, al 25' del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, proferito un'espressione blasfema mentre abbandonava il terreno di gioco".

Per quanto riguarda invece gli allenatori, il Giudice Sportivo ha deciso un turno di stop per il tecnico della Viola Giuseppe Iachini ("espressione blasfema rilevata dal quarto uomo") e per Beoni Lorentino, collaboratore di Sarri espulso da Rocchi durante Bologna-Juve per aver "contestato veementemente l'operato arbitrale".