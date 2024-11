In riferimento alle partite dell'ultima giornata del campionato di Serie A, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato per 1 giornata tre giocatori: Michel Adopo e Yerry Mina (Cagliari), Dailon Livramento (Verona). Per quanto riguarda allenatori e staff tecnici, 1 turno per Tiago Leal Rodrigues (Milan) e Michele Salzarulo (Roma). Per quanto riguarda le società, multe di 5mila euro al Verona e alla Roma, 3mila a Bologna e Napoli, 1,5mila per l'Udinese.