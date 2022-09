Serie A, Fiorentina-Verona 2-0: Ikoné e Gonzalez sbloccano i viola

FIORENTINA-VERONA 2-0

Al Franchi, decidono i gol del francese e l'argentino, Biraghi sbaglia un calcio di rigore: Italiano torna alla vittoria

© Getty Images Nella settima giornata di Serie A, la Fiorentina batte 2-0 il Verona e torna alla vittoria dopo cinque turni senza successi. Al Franchi, decidono la splendida azione personale di Ikoné (26'), che entra in area e batte col sinistro Montipo', e il sigillo nel finale di Gonzalez (90') su assist di Mandragora. Al 26', invece, Biraghi sbaglia un calcio di rigore. Tre punti fondamentali per Italiano, che sale a quota 9, mentre Cioffi resta a 5.

LA PARTITA

Era dalla prima giornata che la Fiorentina non vinceva in Serie A. Dopo cinque turni senza trovare i tre punti, i viola battono 1-0 il Verona e rimettono a posto la classifica. Un successo che, al Franchi, matura nel primo quarto d'ora di gioco: al 13', infatti, Ikoné parte dalla sua metà campo, converge verso l'area di rigore e batte con il sinistro un Montipo' non esente da colpe. Il portiere dell'Hellas, però, si riscatta al 26': Coppola trattiene Koaumé in area, ma l'estremo difensore dei gialloblù ipnotizza Biraghi dal dischetto.

Nella ripresa, Cioffi si gioca subito Dawidowicz al posto di un negativo Coppola, mentre poco dopo l'inizio del secondo tempo Bonaventura sostituisce Amrabat. Al 66', ecco la giocata di Italiano che chiude la partita: Ikoné lascia spazio a Gonzalez, che segna il 2-0 nel recupero grazie all'ottimo assist dalla sinistra di Mandragora proprio prima della segnalazione del recupero. Finisce così 2-0: era dal debutto con la Cremonese del 14 agosto scorso che la Fiorentina non conquistava i tre punti. Un successo che proietta i viola a quota 9, a -1 da Juventus e Torino. Resta a 5, invece, l'Hellas di Cioffi, al quarto ko in queste prime sette partite.

LE PAGELLE

Ikoné 7 - Fiducia ripagata: gioca titolare e al 13' timbra il vantaggio con una splendida azione personale.

Gonzalez 7 - La mossa vincente di Italiano dalla panchina: entra e chiude i giochi con il gol del 2-0.

Biraghi 5,5 - Inizia male sbagliando il calcio di rigore, poi si riprende ma senza riuscire a ribaltare la sua prestazione personale.

Coppola 5 - Disastroso nel primo tempo: abbatte Kouamé in area in occasione del rigore e non è lucido nel resto dei suoi minuti. Cioffi è obbligato a lasciarlo negli spogliatoi.

Henry 5,5 - Spento per tutta la partita, rimedia un cartellino giallo e non incide. Gioca 70 minuti senza incidere.

IL TABELLINO

FIORENTINA-VERONA 2-0

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6,5; Venuti 6,5, Ranieri 6, Martinez Quarta 6, Biraghi 5,5; Mandragora 6,5, Amrabat 6 (5' st Bonaventura 6); Barak 5,5 (34' st Duncan 6), Ikoné 7 (21' st Gonzalez 7), Kouamé 6,5 (34' st Cabral 6); Sottil 6 (20' st Saponara 6). A disp.: Cerofolini, Jovic, Maleh, Terzic, Zurkowski, Favasuli, Bianco, Kratsev. All.: Italiano 6,5

Verona (3-4-1-2): Montipo' 5,5; Hien 5,5, Günter 5,5, Coppola 5 (1' st Dawidowicz 6), Depaoli 6; Tameze 6 (9' st Veloso 6), Ilic 6, Lazovic 5,5; Hrustic 5,5 (15' st Verdi 5,5); Lasagna 6 (10' st Kallon 6), Henry 5,5 (25' st Djuric 5,5). A disp.: Chiesa, Berardi, Doig, Ceccherini, Hongla, Piccoli, Terracciano, Cabal, Cortinovis. All.: Cioffi 5,5

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 13' Ikoné, 45' st Gonzalez

Ammoniti: Mandragora (F), Coppola (V), Amrabat (F), Henry (V), Hien (V), Bonaventura (F), Barak (F), Günter (V)

Note: al 26' Biraghi (F) sbaglia un calcio di rigore

LE STATISTICHE

La Fiorentina è rimasta imbattuta per sei partite consecutive di Serie A contro il Verona per la seconda volta nella sua storia in Serie A, dopo le 18 sfide tra il 1957 e il 1977.

La Fiorentina ha sbagliato entrambi i primi due rigori tentati in un campionato di Serie A per la prima volta dalla stagione 2014/15.

La Fiorentina è una delle due squadre dei maggiori cinque campionati europei ad aver sbagliato due rigori in questa stagione, al pari con l'Hoffenheim.

I sette gol realizzati dalla Fiorentina in questo campionato sono arrivati da sette giocatori differenti (Bonaventura, Jovic, Mandragora, Kouamé, Martínez Quarta, Ikoné e González).

Jonathan Ikoné ha realizzato un gol casalingo in campionato per la prima volta dal 18 ottobre 2020, al Pierre Mauroy con la maglia del Lille.

Il 75% dei gol di Nicolás González in Serie A è arrivato al Franchi di Firenze (6/8).

Cristiano Biraghi ha sbagliato tre dei cinque rigori calciati in Serie A, inclusi gli ultimi due tentati nella competizione con la Fiorentina.

Lorenzo Montipò ha parato tre degli ultimi cinque rigori affrontati in Serie A, dopo che aveva subito gol dai precedenti quattro.

250ª presenza per Cristiano Biraghi in Serie A, 148 di queste sono fin qui arrivate con la maglia della Fiorentina.