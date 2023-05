Serie A, Empoli-Bologna 3-1: i padroni di casa festeggiano al Castellani

EMPOLI-BOLOGNA 3-1

L'autorete di Lucumí spiana la strada ai toscani, che poi dilagano con Akpa-Akpro e Cambiaghi. A nulla serve l'assedio bolognese dopo il gol di Orsolini

Vittoria preziosissima per l'Empoli, che sconfigge 3-1 il Bologna e allunga sulla zona-retrocessione, portandosi a +8 su Spezia e Verona. Al Castellani si mette tutto bene per i padroni di casa, avanti dopo trentasette secondi con l'autogol di Lucumí. Nel recupero arriva il bis di Akpa-Akpro, con Marin ad ispirare questa rete e il tris di Cambiaghi al 68'. Il finale è tutto rossoblù, col rigore di Orsolini (88') e un assedio infruttuoso.

LA PARTITA

Sorride l'Empoli, che nonostante qualche patema d'animo nel finale festeggia una vittoria preziosissima: il 3-1 al Bologna vale infatti il +8 sulle terzultime e un sospiro in ottica salvezza. La sfida inizia subito nel migliore dei modi per i padroni di casa, che passano dopo trentasette secondi: sul cross di Parisi, Lucumí interviene goffamente e trova uno sfortunato autogol. La reazione rossoblù è immediata, proprio con l'ex Genk a trovare il pareggio, ma la rete viene annullata per un precedente tocco col braccio. Stesso destino al 27' per il gol di Orsolini. Riprende così vigore l'Empoli, che sfiora il raddoppio col tiro-cross di Cambiaghi e lo trova nel corposo recupero: la firma è di Akpa-Akpro, che tocca di spalla sul cross di Marin e raddoppia. C'è tempo anche per il tris potenziale, sfiorato da Luperto nuovamente su azione da palla inattiva. Nella ripresa spinge il Bologna, che si costruisce due occasioni con Orsolini: nella prima è l'esterno a sparare alto, nella seconda Vicario è decisivo coi piedi. L'Empoli trema, ma al 68' trova il 3-0 con Cambiaghi, che finalizza dopo un'azione manovrata e sfrutta nel migliore dei modi l'assist di Marin. La rete subita non spegne però l'impeto del Bologna, che si rende pericoloso con Zirkzee e Ferguson. L'occasione più clamorosa se la costruisce Nico Domínguez, con un tiro a lato di un soffio, poi all'88' ecco la meritata rete: Orsolini trasforma il rigore del 3-1, concesso per una spinta di Bandinelli su Lucumí. Nel finale succede di tutto, con Henderson a sfiorare il gol su punizione e l'assedio del Bologna: Posch e Orsolini spaventano Vicario, ma non arriva il gol. Esulta l'Empoli, che sale a quota 35 punti e allunga su Verona e Spezia (27). Thiago Motta e i suoi, invece, si fermano a quota 45 e vengono scavalcati dalla Fiorentina.

LE PAGELLE

Marin 7 - Prestazione sontuosa dell'ex Cagliari. Domina a centrocampo, smistando palloni su palloni, ed è incisivo anche nella zona offensiva. Serve l'assist per il 2-0 di Akpa-Akpro, si ripete con un inserimento da trequartista e ispira il tris di Cambiaghi.

Cambiaghi 6.5 - Ennesima prova di sostanza dell'attaccante, che l'anno scorso era una delle poche luci del Pordenone retrocesso in Serie C. Lotta come un leone, si fa vedere in avanti e trova anche il meritato gol. Meriterebbe una chiamata in Nazionale.

Orsolini 6.5 - L'anima offensiva del Bologna. Costruisce azioni su azioni offensive, ma il piede è tutt'altro che caldo. A volte sbaglia lui, a volte sbatte su Vicario. Si riscatta col rigore del 3-1, sfiorando anche la doppietta nel concitato recupero.

Lucumí 5 - La sua serata inizia malissimo, con l'autorete che vale l'1-0 toscano. Si capisce che non è la sua serata quando il pareggio, che porta la firma, viene annullato per un tocco di braccio. Dopo quell'episodio non riesce mai a capire i movimenti dell'Empoli, ma nel finale si guadagna un rigore.

IL TABELLINO

EMPOLI-BOLOGNA 3-1

EMPOLI (4-3-1-2) - Vicario 6.5; Ebuehi 6 (43' st Pjaca sv), Walukiewicz 6, Luperto 6, Parisi 6; Akpa-Akpro 6.5 (32' st Stojanovic 6), Marin 7 (32' st Bandinelli 6), Grassi 6; Baldanzi 6 (20' st Henderson 6); Caputo 6, Cambiaghi 6.5 (43' st Destro sv). All. Zanetti. A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Satriano, Fazzini, Tonelli, Haas, Ismajli, Vignato, Piccoli.

BOLOGNA (4-3-3) - Skorupski 5.5; Posch 5.5, Soumaoro 6 (38' Bonifazi 5.5), Lucumí 5, Cambiaso 5.5 (32' st Lykogiannis 6); Moro 6 (9' st Ferguson 6), Schouten 5.5, Domínguez 6; Aebischer 5.5 (32' st Pyyhtiä 6), Barrow 5.5 (9' st Zirkzee 6), Orsolini 6.5. All. Thiago Motta. A disposizione: Bardi, Ravaglia, Sosa, Medel, De Silvestri.

Arbitro: La Penna.

Marcatori: 1' aut. Lucumí (E), 46' pt Akpa-Akpro (E), 23' st Cambiaghi (E), 43' st Orsolini (B) rig.

Ammoniti: Parisi (E), Henderson (E), Bandinelli (E).

LE STATISTICHE

L'autogol di Jhon Lucumí (dopo 36 secondi) è il 2° gol più rapido dell'Empoli nella sua storia in Serie A, dopo quello di Caputo contro il Sassuolo dopo 18 secondi il 21/09/2018.

Riccardo Orsolini (10 gol in questa Serie A) è l’ottavo italiano del Bologna nell’era dei tre punti a vittoria a segnare almeno 10 reti in un singolo massimo torneo (Baggio, Signori, Bellucci, Di Vaio, Gilardino, Verdi e Destro gli altri sette).

Razvan Marin è il primo giocatore dell’Empoli ha servire due assist in una partita di Serie A da Marko Pajac nel maggio 2019.

Nicolò Cambiaghi (dicembre 2022) è il giocatore italiano più giovane ad aver realizzato cinque gol in questa Serie A.

Il Bologna ha perso due trasferte consecutive in Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio.

L’Empoli ha vinto due delle ultime tre partite interne di Serie A (1P), dopo che aveva raccolto due punti nelle precedenti quattro (2N, 2P).

Nicolò Cambiaghi ha realizzato quattro dei suoi cinque gol in questo campionato nel 2023.

L’Empoli ha segnato due gol nel corso del pirmo tempo per la prima volta in questa Serie A.

L'autogol di Jhon Lucumí (dopo 36 secondi) è il gol subito più rapido dal Bologna da quando Opta raccoglie il dato (2004/05).

Il Bologna è una delle sue squadre, insieme al Lecce, che ha subito più autogol in questa Serie A.

Primo gol di Jean-Daniel Akpa Akpro in Serie A.

L’Empoli ha segnato in Serie A su punizione indiretta per la prima volta da maggio 2022 (La Mantia contro la Juventus).

Sebastiano Luperto ha giocato la sua 100ª partita in Serie A.

Mattia Destro ha giocato la sua 300ª partita in Serie A.