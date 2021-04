Serie A e volata Champions con i tifosi: cinque big match, sorride la Juventus

LA SPERANZA

Dal 1° maggio stadi aperti per 1000 tifosi in zona gialla, i bianconeri ospiteranno Milan e Inter

La luce in fondo al tunnel e qualche sagoma, poche e ben distanziate, su quegli spalti negli stadi desolatamente vuoti da ormai più di un anno. Qualcosa si muove, almeno si spera, e ad oggi se i miglioramenti delle ultime settimane in termini di pandemia verranno confermati, dal 1° maggio in quelle regioni che potranno colorarsi di giallo saranno riaperti gli stadi, fino a un massimo di mille persone. Giusto in tempo per le ultime cinque giornate di campionato e per il rush finale nella volata Champions.

Poco, ma meglio di niente, e comunque sarebbe un segnale di normalizzazione positivo per il futuro e per la prossima stagione. In un campionato anomalo per mille ragioni, un finale con un po' di spettatori allo stadio nelle regioni che se lo potranno permettere, diventerebbe comunque un passo avanti enorme. E i big match da assaporare dal vivo per 1000 persone non mancano seppure nel tempo limitato di cinque giornate.

Chi ne potrebbe beneficiare un po' di più nella volata Champions potrebbe essere la Juventus di Pirlo che nel mese di maggio avrà due scontri importanti da disputare in casa contro le milanesi. Con tutti i se e i ma del caso che abbiamo imparato a non sottovalutare a causa del Covid, il 9 maggio nel posticipo serale toccherà al Milan fare visita all'Allianz Stadium con la possibilità di doversela vedere anche contro un migliaio di tifosi ospiti. Stessa sorte che una settimana più tardi, il 16 maggio, toccherebbe all'Inter nella penultima giornata di campionato, chissà se con lo scudetto già strappato dalle maglie bianconero e cucito sul proprio petto.

9 maggio JUVENTUS MILAN 12 maggio INTER ROMA 16 maggio JUVENTUS INTER 16 maggio ROMA LAZIO 23 maggio ATALANTA JUVENTUS

Prima la squadra di Conte potrebbe accogliere tifosi e tricolore nel proprio stadio, nel turno infrasettimanale del 12 maggio, con la Roma di Fonseca a far visita a San Siro in quella che calcoli alla mano potrebbe anche essere la serata tricolore per gli uomini di Conte. Giallorossi che invece alla penultima giornata potrebbero disputare il derby contro la Lazio davanti ai propri tifosi in uno snodo decisivo per le prime posizioni, così come Atalanta e Milan che chiuderebbero il campionato nello scontro diretto di Bergamo il 23 maggio.

Anche la finale di Coppa Italia all'Olimpico di Roma tra Atalanta e Juventus prevista per il 19 maggio avrà i tifosi in presenza. Da stabilire le modalità.