Serie A (e non solo): dal 1° maggio torna il pubblico negli stadi in zona gialla

In attesa che arrivino conferme ufficiali, secondo quanto riferito dall'agenzia Assa che cita fonti governative, con l'inizio del mese di maggio nelle regioni gialle i tifosi potranno tornare negli stadi. Le ultime cinque giornate di Serie A si disputeranno dunque a porte aperte: da sabato 1 maggio sarà infatti consentito l'accesso del pubblico in impianti all'aperto fino a un massimo di 1.000 spettatori (ed al chiuso fino ad un massimo di 500) per tutti gli eventi sportivi agonistici e riconosciuti di preminente interesse nazionale da CONI e CIP. Oggi stesso, il Premier Draghi ha illustrato la roadmap delle prossime aperture anche nel mondo dello sport più in generale.