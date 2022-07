Serie A, Coppa Italia, Supercoppa e soste invernali: ecco le date ufficiali

La Lega Serie A ha reso note tutte le date della stagione 2022/2023. La prima a scendere in campo sarà la Coppa Italia con il turno preliminare di domenica 31 luglio e i trentaduesimi domenica 7 agosto. Per il fischio d'inizio del campionato invece bisognerà attendere sabato 13 agosto con i due anticipi della prima giornata di Serie A. Sosta per i Mondiali dal 14 novembre al 18 dicembre, poi Natale e Capodanno liberi. Il primo trofeo dell'anno nuovo sarà la Supercoppa italiana che si giocherà mercoledì 18 gennaio 2023, mentre la finale di Coppa Italia è prevista mercoledì 24 maggio 2023.