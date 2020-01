Serie A: clamoroso a Bergamo, la Spal ribalta 2-1 l'Atalanta

ATALANTA-SPAL 1-2

Sorpresa nel Monday night del 20esimo turno di Serie A: la Spal vince 2-1 in casa dell'Atalanta. Sembra mettersi tutto in discesa per la Dea, che segna al 16' con un tacco di Ilicic e prende una traversa con Zapata. La Spal replica con un palo di Petagna, che al 54' pareggia e purga ancora la sua ex squadra. Valoti completa la rimonta al 60', inutile il forcing finale atalantino: Gasperini resta a -3 dalla Roma, Semplici va a -1 dalla zona salvezza. La Spal sorprende l'Atalanta lapresse

Le più belle immagini della sfida Atalanta-Spal, valevole per la 20a giornata di Serie A.





LE STATISTICHE

• Tre delle quattro vittorie della SPAL in questo campionato sono arrivate in seguito a una situazione di svantaggio della squadra ferrarese.

• La SPAL ha vinto due delle ultime quattro partite campionato, tanti successi quanti nelle precedenti 16 partite stagionali di A.

• L'attaccante della SPAL Andrea Petagna ha segnato cinque gol contro l'Atalanta in Serie A: la sua ex squadra è la sua vittima preferita nel massimo campionato.

• Andrea Petagna ha segnato il 50% dei gol della SPAL in questo campionato (7/14), percentuale record nella Serie A 2019/20 al pari di Ciro Immobile.

• Josip Ilicic dell’Atalanta è uno degli unici due giocatori, insieme a Ciro Immobile, ad aver raggiunto la doppia cifra di gol in tutte le ultime tre stagioni di Serie A.

• Il giocatore dell’Atalanta Josip Ilicic è andato in doppia cifra di gol per la quinta volta in Serie A, la terza di fila: non aveva mai raggiunto questo traguardo nelle prime 16 presenze stagionali.

• Prima di questa stagione l'Atalanta non aveva mai segnato 50 gol dopo 20 partite di Serie A.

• Tutti i quattro gol di Mattia Valoti con la maglia della SPAL in Serie A sono arrivati in trasferta.

• Quello di Mattia Valoti della SPAL è stato il primo gol da fuori area subito dall'Atalanta in questo campionato.

• Il difensore dell’Atalanta Mattia Caldara non giocava una partita di Serie A da 610 giorni – la sua ultima gara era stata il 20 maggio 2018 contro il Cagliari.