Serie A, Bologna-Cagliari 1-1: Simeone risponde a Barrow

Nella 29.ma giornata di Serie A termina 1-1 la sfida tra Bologna e Cagliari al Dall’Ara. Sono gli emiliani a portarsi in vantaggio nel recupero del primo tempo, quando un’azione personale di Barrow non lascia scampo a Cragno col mancino; i sardi pareggiano pochi secondi dopo il fischio d’inizio del secondo tempo con Simeone, abile a depositare in rete un tiro-cross di Nainggolan. La squadra di Zenga conserva un punto di vantaggio proprio sul Bologna.