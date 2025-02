Senza tifosi ospiti le gare Potenza-Cavese e Picerno-Cerignola

Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, dopo aver preso atto delle considerazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e sentito il questore, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nelle province di Salerno e di Foggia per le partite di Serie C (girone C) Potenza-Cavese, di sabato 8 marzo, e Picerno-Cerignola, di domenica 9 marzo. Campanaro - è scritto in una nota - ha ritenuto "altamente probabile che in occasione delle due gare possano verificarsi gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica", nel caso della partita di Potenza, "in ragione dell'accesa rivalità tra le tifoserie"; per quella di Picerno, "per l'acerrima rivalità calcistica tra le tifoserie del Potenza e del Cerignola, dato che il comune di Picerno dista circa 15 chilometri da Potenza".