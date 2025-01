Scontri ultras, Verini: "A Roma delirante violenza armata estrema destra"

Gli scontri di ieri tra ultras della Lazio e della Real Sociedad nel centro di Roma sono "un'ulteriore conferma della gravità del fenomeno che riguarda purtroppo parte di tifoserie, naturalmente di tante frange di tifoserie ultrà, perché non è che tutti i tifosi sono delinquenti. Pare di capire che questa violenza armata in qualche modo sia anche collegata a deliranti estremismi politici, nel caso della Lazio dell'estrema destra. Credo che il nostro lavoro appena iniziato dovrà ulteriormente accelerare e per quello che riusciremo a fare produrre anche risultati per proporre indicazioni al fine di prevenire e contrastare il fenomeno, dando pieno appoggio a procure e forze dell'ordine che si occupano di reprimere questi fenomeni". Così a LaPresse il senatore Walter Verini, coordinatore del Comitato Speciale dell'Antimafia sul fenomeno della criminalità nelle curve degli stadi che proprio due giorni fa ha iniziato i lavori per aggiornare il quadro delle violenze ultras ascoltando come primo interlocutore il presidente della Figc Gabriele Gravina. "La strada - conclude Verini - è una forte opera di prevenzione unita al contrasto".