C'è la Spagna nel girone dell'Italia agli Europei under 21 2027, in programma in Albania e Serbia dal 17 giugno al 4 luglio prossimi. Lo ha sancito il sorteggio svoltosi nel pomeriggio, mentre le altre due avversarie degli azzurrini nel gruppo B saranno l'Albania e la Finlandia, la prima da affrontare, il 16 giugno a Elbasan. Le altre due partite saranno Albania-Italia, il 19 giugno a Tirana, e Italia-Spagna il 22 sempre a Tirana. Questa la composizione dei quattro gironi. Gruppo A: Serbia, Polonia, Inghilterra, Francia. Gruppo B: Albania, Spagna, Italia, Finlandia. Gruppo C: Cechia, Portogallo, Grecia, Croazia. Gruppo D: Norvegia, Belgio, Germania, Olanda.