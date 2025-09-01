Nazionale: allenamento a ranghi ridotti, Tonali in gruppo

E' stato un allenamento a ranghi ridotti il primo diretto da Rino Gattuso oggi a Coverciano insieme al suo staff. A presentarsi in campo sono stati 18 dei 28 giocatori convocati: presenti i quattro portieri fra i quali Gigio Donnarumma fresco di firma con il Manchester City (''Sono contentissimo per questa nuova avventura'' ha dichiarato il capitano azzurro intercettato da Tmw mentre usciva dalla clinica fiorentina in cui ha svolto le visite mediche) e quei giocatori impegnati nelle partite di sabato o hanno avuto poco minutaggio ieri: Cambiaso, Orsolini, Politano, Tonali (subito in gruppo, segno che gli acciacchi non preoccupano), Daniel Maldini, Bellanova, Frattesi, Di Lorenzo, Raspadori, Fabbian, Pio Esposito, Leoni, Retegui, Mancini. In palestra hanno lavorato Gatti, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Barella, Locatelli, Rovella, Kean, Zaccagni. Sotto esame Scamacca, alle prese con un problema al ginocchio, rimasto comunque in ritiro come ha raccontato lo stesso Gattuso durante la conferenza stampa. Gli azzurri hanno fatto corsa a coppie, scambi di palla veloci, esercitazioni e partitella finale sette contro sette. Per domani è prevista un'altra sessione pomeridiana, aperta ai media solo nei primi 15'.