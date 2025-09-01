Logo SportMediaset
Calcio

Questore Pisa: "Cori fascisti? Informeremo la procura"

01 Set 2025 - 22:22

"Stiamo analizzando le immagini di quanto accaduto e forniremo alla magistratura tutte le indicazioni necessarie. Toccherà poi alla procura di Pisa compiere i passi successivi". Lo ha detto il questore di Pisa, Salvatore Barilaro commentando l'episodio die cori fascisti da parte di alcuni ultrà romanisti sabato pomeriggio sotto la Torre. "Tuttavia - ha aggiunto - il nostro dispositivo, che ha impiegato oltre 250 agenti per dieci ore consecutive, presidiando cinque accessi stradali e due ferroviari alla città, ha funzionato benissimo. E anche quell'episodio è stato gestito tecnicamente come andava gestito: questi tifosi si sono radunati spontaneamente in prossimità di piazza dei Miracoli eludendo i controlli perché giunti in città con mezzi privati. Una volta dentro si sono cambiati e hanno scandito i loro cori dopo che alcuni si sono anche coperti il volto scandendo slogan inneggianti al duce. In quel momento i nostri agenti in servizio di osservazione hanno chiesto rinforzi e in 2-3 minuti sono arrivate le squadre del reparto che li hanno contenuti e accompagnati fuori dalla piazza senza ulteriori problemi".

