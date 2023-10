Caso scommesse, lo scandalo si allarga: Corona fa il nome di Zalewski

CASO SCOMMESSE

L'ex re dei paparazzi ha tirato in ballo anche l'esterno della Roma attraverso i suoi canali social: sarebbe il quarto calciatore

© ipp Dopo aver anticipato il coinvolgimento di Fagioli, Tonali e Zaniolo nel caso scommesse che sta facendo tremare il calcio italiano, Fabrizio Corona ha fatto un quarto nome. Secondo l'ex re dei paparazzi, nella vicenda sarebbe coinvolto anche Nicola Zalewski. Al momento non ci sono conferme ufficiali sull'esterno della Roma, ma l'impressione è che lo scandalo potrebbe allargarsi ancora nei prossimi giorni e toccare altri volti noti del campionato italiano.

Un nome dietro l'altro. Fabrizio Corona continua a occuparsi della vicenda scommesse e attraverso i suoi canali social a dare indicazioni sui nomi dei giocatori toccati dall'indagine in corso. Dopo Fagioli, tirato in ballo già ad agosto, e le anticipazioni sul coinvolgimento di Tonali e Zaniolo confermato dal blitz della Digos di Firenze e della polizia di Torino a Coverciano, l'ex re dei paparazzi ora punta il dito contro il laterale della Roma Nicola Zalewski. Al netto di conferme ufficiali che ancora non ci sono, si tratterebbe del quarto calciatore toccato dallo scandalo. E potrebbe anche non essere l'ultimo.