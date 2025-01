Scommesse su ammonizioni, arrestato giocatore del Siviglia Salas

Il giocatore del Siviglia Kike Salas è stato arrestato dalla polizia per essersi fatto intenzionalmente ammonire per truccare i risultati delle scommesse sportive. Lo ha reso noto martedì la lega spagnola. Secondo i media iberici, gli investigatori della polizia sospettano che Salas abbia intenzionalmente cercato di farsi ammonire dagli arbitri per favorire le scommesse fatte da familiari e amici in Spagna.