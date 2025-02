Nuova lesione per Gianluca Scamacca: stagione a rischio per l'attaccante dell'Atalanta

In attesa di vedere se il mercato regalerà un ulteriore colpo in attacco per i nerazzurri, l'Atalanta dovrà far i conti anche con gli infortuni di Marco Carnesecchi e Sead Kolašinac che hanno rispettivamente riportato lesioni di basso grado fasciale dell’adduttore lungo destro e di primo grado del bicipite femorale destro. Per il portiere riminese si parla di uno stop di circa due settimane, mentre per il difensore bosniaco bisognerà attendere fra i 15 e i 20 giorni prima di rivederlo in campo.