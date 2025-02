Scaloni: "Lautaro è un giocatore totale, l'apprezzo come un figlio"

Lionel Scaloni è pronto a puntare su Lautaro Martinez in vista delle qualificazioni per i Mondiali 2026. Il commissario tecnico dell'Argentina ha elogiato l'attaccante dell'Inter nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Non mi sono mai preoccupato per Lautaro. Si tratta di un giocatore totale, non è semplicemente un attaccante il cui valore si misura con i gol che segna. È un calciatore che fa giocare la squadra, e la cosa vale ancor di più in questa Inter di Inzaghi: si abbassa per far salire i centrocampisti e dialogare con loro, i suoi movimenti non sono mai casuali e sono sempre positivi per la squadra - ha spiegato Scaloni -. La sua intelligenza tattica lo rende molto più di un semplice attaccante. È un giocatore che c'è sempre, che segni o no è vitale e fondamentale nel funzionamento della sua formazione. Per questo non mi sono mai preoccupato. E poi anche perché lo conosco e lo apprezzo come un figlio".