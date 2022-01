Serie A, Sassuolo-Genoa 1-1: Berardi risponde a Destro

SASSUOLO-GENOA 1-1

Al Mapei Stadium, il Grifone passa con il gol di tacco dell'ex Bologna al 7', ma ad inizio ripresa il talento neroverde evita il ko a Dionisi

Inizia con un pareggio il 2022 in Serie A di Sassuolo e Genoa, che al Mapei Stadium non vanno oltre l'1-1. Il match si sblocca dopo appena 7 minuti grazie al colpo di tacco di Destro su assist di Ekuban. Al 55', però, Berardi si fionda su un pallone vagante in area e con un potente sinistro fulmina Sirigu. I neroverdi di Dionisi salgono a 25 punti, mentre gli uomini di Shevchenko si portano a quota 12, ma scivolano al penultimo posto.

LA PARTITA

Il 2022 di Sassuolo e Genoa si apre con un 1-1 al Mapei Stadium: un punto che fa meno piacere a Shevchenko, visto che i rossoblù non mantengono il momentaneo vantaggio e scivolano al penultimo posto superati dal Cagliari. Il primo acuto del match lo regala Raspadori, che con un diagonale destro dal vertice dell'area va non lontano dalla porta di Sirigu. Al 7', però, il Genoa passa con la perla di Destro, che raccoglie il cross di Ekuban e di tacco beffa Consigli, siglando il vantaggio del Grifone. Dopo la rete, i liguri si abbassano e fanno muro davanti alla porta, mentre i neroverdi ci provano dalla distanza con Rogerio, Berardi e Kyriakopoulos, che però non riescono ad impensierire seriamente Sirigu. Dall'altra parte, invece, gli ospiti sono troppo rinunciatari e non si avvicinano più dalle parti di Consigli, preservando comunque il vantaggio all'intervallo.

Nella ripresa, i padroni di casa insistono e sfiorano clamorosamente il raddoppio al 51': Defrel si invola davanti a Sirigu, ma centra il portiere ospite nella prima occasione, non andando oltre l'esterno della rete sul secondo tentativo. Quattro minuti dopo, però, arriva il pareggio: Vanheusden salva su Raspadori, ma sul pallone vagante in piena area di rigore si fionda Berardi, che firma l'1-1 con un sinistro potente che non lascia scampo a Sirigu. Il gioiellino neroverde ci prova anche a metà ripresa, ma il suo mancino sul primo palo non fa male. Ben più pericolosa la conclusione al volo su calcio d'angolo al 77', con la sfera che finisce di poco alta sopra la traversa. Shevchenko tenta il colpaccio inserendo Pandev e Caicedo, ma nessuno riesce a mettere in dubbio un inevitabile pareggio, che resiste fino alla fine. Con questo 1-1, il Sassuolo sale a quota 25 e rimanda ulteriormente l'appuntamento con la vittoria che manca dal 12 dicembre, giorno del 2-1 alla Lazio. Shevchenko, invece, sfiora il successo esterno e centra il secondo pareggio consecutivo, salendo a quota 12 ma fallendo la possibilità di portarsi a -2 dalla zona salvezza e, anzi, subendo il sorpasso di Mazzarri: ora, il Grifone è penultimo a -4 dallo Spezia.

LE PAGELLE

Rogerio 6 - Diventa centrocampista aggiunto avanzando palla al piede, ci prova anche dalla distanza peccando però di precisione.

Berardi 7 - Si costruisce spesso la conclusione dal limite, poi da un pallone sporco sfruttato al massimo nasce la rete dell'1-1. Sfiora in almeno altre due circostanze il gol della rimonta.

Defrel 5 - Viene spesso limitato dalla difesa rossoblù, ma è anche vero che sbaglia ogni conclusione possibile, compresa una solo davanti a Sirigu.

Sirigu 6,5 - Para tutto quello che può, salvando soprattutto su Defrel, fino al potente sinistro ravvicinato di Berardi sul quale non ha colpe.

Ekuban 6,5 - Caparbio nel lottare sul pallone che poi trasforma in un assist preciso e perfetto per Destro. Corre e si sbatte molto davanti.

Destro 7 - La sua perla ad inizio partita sblocca il match: un gol di tacco da attaccante vero, impreziosito con tanto lavoro anche in fase difensiva.

IL TABELLINO SASSUOLO-GENOA 1-1

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 5,5, Chiriches 5,5, Ferrari 6,5, Rogerio 6; Harroui 6, Lopez 6,5; Berardi 7, Raspadori 6, Kyriakopoulos 5,5 (39' st Muldur sv); Defrel 5 (43' st Samele sv). A disp.: Satalino, Pegolo, Ayhan, Mata, Aucelli, Kumi, Ruan. All.: Dionisi 6

Genoa (3-5-2): Sirigu 6,5; Vanheusden 6,5, Bani 6, Vazquez 6,; Hefti 6,5 (19' st Fares 5,5), Hernani 6 (19' st Melegoni 6), Badelj 5,5, Portanova 5,5 (39' st Cassata sv), Cambiaso 6,5; Ekuban 6,5 (39' st Caicedo sv), Destro 7 (30' st Pandev 6). A disp.: Semper, Andrenacci, Masiello, Biraschi, Ghiglione, Ostigard, Toure'. All.: Shevchenko 6

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 7' Destro (G), 10' st Berardi (S)

Ammoniti: Raspadori (S), Rogerio (S), Lopez (S)

LE STATISTICHE DI OPTA

• Mattia Destro ha segnato otto gol nelle sue prime 12 partite di campionato; nell'era dei tre punti a vittoria, soltanto altri due giocatori hanno realizzato più reti di lui con il Genoa dopo altrettante gare stagionali: Krzysztof Piatek (nove, nel 2018/2019) e Diego Milito (11, nel 2008/09).

• Mattia Destro non segnava in trasferta in Serie A dal match dello scorso ottobre contro il Torino.

• Mattia Destro ha segnato un gol in ciascuna delle ultime due sfide di Serie A contro il Sassuolo: tanti quanti nelle nove precedenti contro la squadra emiliana.

• Domenico Berardi ha segnato il suo 50º gol, in gare interne, nel massimo campionato; dal suo esordio in Serie A (2013/14), soltanto Fabio Quagliarella (53), Andrea Belotti (59) e Ciro Immobile (86) hanno fatto meglio nei match casalinghi.

• Domenico Berardi ha messo lo zampino in 15 reti (nove gol, sei assist) nel torneo in corso: meglio hanno fatto soltanto Ciro Immobile (16) e Dusan Vlahovic (18).

• Da inizio novembre 2021, soltanto Hakan Calhanoglu (10) ha preso parte a più marcature rispetto a Domenico Berardi (nove).

• Domenico Berardi ha preso parte a sei gol (tre reti, tre assist) nelle ultime cinque partite di Serie A contro il Genoa: tanti quanti in tutte le pecedenti 12 contro il Grifone nella competizione.

• Il Genoa ha infilato la 17ª partita senza vittoria in questo campionato (9N, 8P): si tratta della serie aperta più lunga di match senza successi tra le squadre di questo torneo.

• Il Sassuolo ha effettuato 28 tiri contro il Genoa; l'ultima volta che gli emiliani ne hanno contati di più al termine di un match in Serie A è stata nel febbraio 2021, contro il Bologna: 30 in quel caso.