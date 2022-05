Sassuolo, Raspadori: "Impegno e serietà contro il Milan, come sempre"

Lo scudetto si gioca sull'asse Reggio Emilia-Milano, Sassuolo da una parte e Sampdoria dall'altra saranno le variabili che Milan e Inter dovranno superare per laurearsi campioni d'Italia. In particolare occhi puntati sui rossoneri, visto che partono da due punti di vantaggio, anche se Giacomo Raspadori avverte: "Contro il Milan credo non ci sia niente di diverso da fare da ciò che si fa sempre: fare le cose con impegno e serietà".