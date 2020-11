Sassuolo, De Zerbi: "Non firmo per il quarto posto. Il Lione? Adesso sto bene qui"

"Non firmo per il quarto posto perché ci stiamo divertendo, ci piace il lavoro che facciamo e perché dobbiamo firmare? Ma non firmo per nessun posto, non solo per il quarto. Ci giochiamo il campionato e vedremo quello che verrà. Ancora non siamo al massimo del nostro potenziale, abbiamo fuori dei giocatori importanti". Roberto De Zerbi non pone limiti al suo Sassuolo. E sul suo futuro e quelle voci che lo accostano al Lione: "Io non so niente, bisogna chiederlo a chi ha scritto questa cosa. Adesso non voglio pensare ad altro, sto bene qui e non sono frasi fatte”.