Pinamonti: "All'Inter mai avuta una occasione per dimostrare il mio valore"

LA PRESENTAZIONE

Il nuovo attaccante neroverde: "Orgoglioso di essere al Sassuolo, può essere un trampolino di lancio"

© Getty Images Prima in campo e poi presentato. La nuova avventura di Andrea Pinamonti si chiama Sassuolo e l'attaccante neroverde è stato subito schierato da Dionisi contro Juventus e Lecce: "Un orgoglio vestire questa maglia perché il Sassuolo è un trampolino di lancio, ma ora penso a fare bene qui". Pinamonti ha parlato anche del suo passato all'Inter: "Non mi hanno mai dato una occasione per dimostrare il mio valore, ma sarò sempre grazie ai nerazzurri":

"L'Inter mi ha accolto quando avevo 14 anni e quindi dovrò sempre ringraziare la società, non posso recriminare nulla. Però è un dato di fatto che non ho mai avuto un'occasione in nerazzurro, ma non ce l'ho con loro. Ora penso a fare bene col Sassuolo e in futuro si vedrà perché essere qui oggi per me è un vanto e voglio mantenere quanto fatto l'anno scorso a Empoli".

Col Sassuolo servirà tempo per ambientarsi, ma Dionisi punta molto su Pinamonti: "Il mister mi ha spiegato come vuole giocare ed è stato fondamentale per la mia scelta, penso possa essere importante per me. Voglio segnare il più possibile e migliorare il bottino dell'anno scorso, ma ora gestiamo anche il minutaggio perché non ho fatto il precampionato con l'Inter e non so quando avrò i 90 minuti nelle gambe".

Per portarlo a casa, il Sassuolo ha fatto l'investimento più importante della propria storia: "Non mi pesa questa cosa, non bisogna guardare le etichette economiche. Sicuramente è una responsabilità e uno stimolo che mi aiuta a fare meglio".