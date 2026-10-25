Inter, una rimonta diversa dal solito: stavolta niente blackout e distrazioni

Ci sono poi due giocatori a cui Chivu dovrebbe far erigere un monumento. Uno ovviamente è Marcus Thuram, l'altro, sia pure meno appariscente, è Carlos Augusto. Il francese ha fatto tutto quello che si può fare da attaccante in una partita: ha recitato la parte di sé stesso, di Lautaro Martinez e di Pio Esposito insieme. Un mattatore, come quegli attori che impersonano padre, nonno e figli nello stesso film. Ha segnato il gol del pari perché l'ha voluto a tutti i costi, ha conquistato il rigore della vittoria finale perché sapeva di avere un credito con la fortuna e con l'arbitro Mariani, per un altro fallo in area subito da Viery. Quando si dice "cantare e portare la croce", ecco, si intende qualcosa del genere. Urge un po' di riposo, magari nella prossima partita a Venezia. Una volta ancora, dopo il gol decisivo contro lo Shakhtar, Carlos Augusto è stato l'anima della squadra, ha percorso una valanga di chilometri, ha buttato in mezzo palloni preziosi, ha colpito due traverse con altrettante spizzate di testa. Un giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere in squadra per la cifra tecnica, l'applicazione e l'umiltà. Se per Thuram urge riposo, qui serve rapidamente un rinnovo di contratto.