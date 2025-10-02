Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Sassuolo, Grosso: "Vogliamo vincere in trasferta"

02 Ott 2025 - 16:15
© Getty Images

© Getty Images

Ha parlato in conferenza stampa Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, alla vigilia della trasferta della squadra neroverde contro il Verona: "Fino a oggi non siamo stati bravi a raccogliere punti lontano dal nostro stadio, vogliamo invertire questo trend. Sappiamo di sfidare una squadra forte, i risultati non stanno dando ragione al Verona, ma tutti sanno che è una squadra con grande talento e potenzialità". Grosso ha continuato analizzando le difficoltà che attendono il Sassuolo nel corso di questa stagione: "Rispetto all'anno scorso è tutto più complicato. Ci ritroviamo meritatamente in questo campionato ricco di squadre forti e dobbiamo essere bravi a mantenere equilibrio e lucidità per raccogliere". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:06
DICH GASPERINI VIGILIA 1/10 DICH

Gasperini: "Dietro possiamo fare turnover ma davanti siamo sempre gli stessi"

01:28
Ancelotti sperimenta

Ancelotti sperimenta

01:11
Fiorentina da riscatto

Fiorentina da riscatto

01:12
Il Bologna col Friburgo

Il Bologna col Friburgo

01:15
Roma di nuovo in Europa

Roma di nuovo in Europa

01:42
Domenica Juventus-Milan

Domenica Juventus-Milan

01:29
Thuram stop di un mese

Thuram stop di un mese

02:51
DICH CONTE POST SPORTING DICH

Napoli, Conte: "Fatta una prestazione da squadra"

02:14
DICH TUDOR ONE TO ONE POST VILLARREAL DICH

Juve, Tudor: "Dispiace non averla chiusa prima"

03:07
DICH LOCATELLI POST VILLARREAL DICH EDL

Juve, Locatelli: "Ripartiamo dal secondo tempo"

00:10
MCH CABAL VILLARREAL CHE ZOPPICA MCH

Juve, Cabal finisce ancora ko

02:36
DICH TUDOR POST VILLARREAL DICH

Champions, Tudor: "Abbiamo dato il massimo. Peccato il gol all'ultimo"

01:11
DICH CASTRO VIGILIA 1/10 DICH

Castro: "Siamo pronti, vogliamo fare una grande partita"

01:11
DICH ITALIANO VIGILIA 1/10 DICH

Italiano: "Girone tosto. Dobbiamo alzare il livello"

00:14
MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

01:06
DICH GASPERINI VIGILIA 1/10 DICH

Gasperini: "Dietro possiamo fare turnover ma davanti siamo sempre gli stessi"

I più visti di Calcio

NUOVO SAN MAMES - ATHLETIC CLUB

I grandi stadi abbattuti e ricostruiti: San Siro come Wembley, Highbury e il San Mames

Vendita San Siro, Inter e Milan: "Passo decisivo per il futuro dei club e della città"

Come sarà il nuovo San Siro: 71.500 posti, hotel, negozi e ristoranti

MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

DICH CONTE POST SPORTING DICH

Napoli, Conte: "Fatta una prestazione da squadra"

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:29
Roma, Pellegrini: "Sto cercando di migliorarmi in quello che mi chiede il mister"
18:28
Roma, Massara: "Dybala può tornare domenica. Rinnovo? Tema non ancora affrontato"
18:24
Figc, Gravina: "Settore femminile in continua crescita"
18:00
Bari, otto mesi di squalifica per Sibilli
17:40
Europa League, le formazioni ufficiali di Roma-Lille