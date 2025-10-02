Sassuolo, Grosso: "Vogliamo vincere in trasferta"

Ha parlato in conferenza stampa Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, alla vigilia della trasferta della squadra neroverde contro il Verona: "Fino a oggi non siamo stati bravi a raccogliere punti lontano dal nostro stadio, vogliamo invertire questo trend. Sappiamo di sfidare una squadra forte, i risultati non stanno dando ragione al Verona, ma tutti sanno che è una squadra con grande talento e potenzialità". Grosso ha continuato analizzando le difficoltà che attendono il Sassuolo nel corso di questa stagione: "Rispetto all'anno scorso è tutto più complicato. Ci ritroviamo meritatamente in questo campionato ricco di squadre forti e dobbiamo essere bravi a mantenere equilibrio e lucidità per raccogliere".