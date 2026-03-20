Sassuolo, Grosso: "Focolaio pertosse? Settimana particolare e difficile"

"Per noi è una partita difficile a cui si è aggiunta qualche altra complicazione. E' stata una settimana particolare, abbastanza difficile, giorno dopo giorno abbiamo rimodellato i vari piani sperando di non doverlo più gare. Ci prepariamo a questa gara provando a farla diventare un'opportunità con i ragazzi che abbiamo a disposizione". Lo ha detto il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Juventus a proposito del sospetto focolaio di percosse che colpito il gruppo squadra, che dovrà fare a meno di sei giocatori per la trasferta di Torino. "Abbiamo dei ragazzi in grado di poter fare la partita ei di subentrare - ha proseguito - Sappiamo che sarà molto difficile però abbiamo voglia di cogliere questa opportunità, cercando di fare una gara piena".