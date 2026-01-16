Logo SportMediaset

Calcio

Sassuolo, Grosso: "Contro il Napoli serve una gara coraggiosa"

16 Gen 2026 - 19:22

"Noi ci prepariamo per fare la nostra gara con il nostro modo. Poi ci sono gli avversari che determinano tante situazioni. Anche in passato siamo stati in grado di saper resistere. In queste gare devi essere bravo a fare prestazione ma a volte può anche non bastare. Arriviamo da due partite complicate, diverse, nella seconda siamo stati in grado di fare delle cose molto belle, peccato non avergli dato grande valore portandole fino in fondo, ma ci servirà per aumentare il nostro bagaglio". Così Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, alla vigilia della trasferta contro il Napoli. Contro i campioni d'Italia i neroverdi dovranno fare a meno di diversi elementi, causa infortuni. "Non abbiamo Pieragnolo e Candé e lo abbiamo perso per questa stagione. Boloca è in fase di recupero, Volpato e Berardi anche, Thorstvedt non ci sarà perché ha tolto i tutori da poco, ha iniziato a corricchiare e ci auguriamo di averlo quanto prima, abbiamo un dubbio su Koné e gli altri sono tutti a disposizione. Siamo 19, viene anche Frangella della Primavera. Dovremo fare una gara coraggiosa, di fatica, contro una squadra forte e contro un allenatore molto bravo. Nelle ultime gare non hanno raccolto quanto meritato e troveremo un avversario di livello che ci creerà delle difficoltà e questo sarà un bell'esame per noi", ha aggiunto.

