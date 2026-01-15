Logo SportMediaset

Calcio

Sassuolo, Candè allunga la lista degli indisponibili

15 Gen 2026 - 19:18

Ancora assenze importanti nelle file del Sassuolo: in particolare quelle di Berardi, Thorstvedt e Volpato. Da valutare i possibili rientri di Boloca e Romagna, mentre contro il Napoli non ci sarà neppure Candè che si è sottoposto in questi giorni alla ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La formazione titolare non dovrebbe discostarsi troppo da quella vista all'Olimpico con la Roma. Difesa a quattro con la conferma di Doig a sinistra. In mezzo un posto per tre, Lipani, favorito, Vranckx, e Iannoni. Attacco con Pinamonti e Laurientè, reparto completato probabilmente da Fadera. 

