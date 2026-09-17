Francia, il portiere del Como Butez tra i preselezionati da Zidane

Il portiere del Como, Jean Butez, compare nella lista preliminare dei giocatori convocati da Zinedine Zidane, nuovo commissario tecnico della nazionale francese, subentrato lo scorso 28 luglio a Didier Deschamps. L'annuncio della rosa definitiva è previsto per domani alle 18:00. Mai nella storia recente della nazionale francese erano trapelati così tanti nomi di potenziali convocati, sottolinea l'Equipe, a testimonianza dell'attesa che suscitano le scelte dell'ex stella di Juventus e Real Madrid.