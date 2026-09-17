Juric: "Fatto lavoro eccellente ma Monza deve essere più tosto"

"Secondo me stiamo giocando molto meglio. Per me è stato fatto un lavoro eccellente. Stiamo facendo molto bene, dobbiamo sicuramente migliorare in difesa. Dobbiamo diventare un po' più tosti. Ci sono momenti della partita in cui bisogna essere più cattivi e concreti. Questa cattiveria deve uscire fuori": lo dice il tecnico del Monza Ivan Juric, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo che è reduce dal successo contro la Juventus: "saranno sicuramente carichi". "Nei nostri ragazzi c'è una voglia incredibile di migliorare. Cerco di analizzare ogni partita in ogni dettaglio. Guardo le statistiche, sono molto severe con noi: subiamo poco e ci puniscono tanto. La squadra gioca bene, costruiamo tutto ma facciamo fatica a buttarla dentro. Prima o poi la vittoria arriva", prosegue Juric. "I dettagli negli ultimi metri sono fondamentali e fanno la differenza. Domani ho deciso che in porta giocherà Tornqvist", annuncia il tecnico, protagonista di un avvio complicato col Monza ancora fermo ad un solo punto in classifica.