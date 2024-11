San Siro, Sala: "Entro l'estate cessione stadio e aree: questa è l'ultima chance"

"La manifestazione di interesse arrivata ieri da parte delle due squadre è una grande novità perché si passa da un'idea di diritto di superficie all'acquisto e direi che per il Comune e per i milanesi è meglio. Così incassiamo dei fondi che possiamo reinvestire. Penso che verranno dirottati direttamente sull'edilizia popolare e sul cercare di fare qualcosa per il quartiere che ne ha tanto bisogno". Già oggi sono in programma degli incontri: "Teniamo conto del lavoro già fatto, il dibattito pubblico e il lavoro fatto dal Consiglio comunale che aveva dato indicazioni alla giunta".