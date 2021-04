San Siro, prove di pace tra sindaco e Zhang: "Dialogo necessario, lo aspetto"

NUOVO CAPITOLO

Il primo cittadino milanese: "Fosse solo per lo stadio, per me potrebbero iniziare domani i lavori"

Prove di pace tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente dell'Inter Steven Zhang. Dopo qualche botta e risposta negli scorsi mesi per la questione nuovo stadio di San Siro, il primo cittadino milanese ha riaperto al dialogo con la società nerazzurra: "Al di là di qualche tensione è sempre necessario parlarne - ha commentato Sala -, sono a disposizione delle squadre per tutti i dubbi da sciogliere. Per quanto mi riguarda confermo che non siamo contrari all'operazione".

La questione non riguarda solo lo stadio, ma una intera area da riqualificare: "Come ho detto nei giorni scorsi se si trattasse solo di stadio posso cominciare domani mattina perché è un tema loro alla fine. Se invece è il tema di una riqualificazione di un'area diventa anche più del Comune e voglio garanzia di tenuta nel tempo, però voglio dire anche ai tifosi che se il tema fosse solo lo stadio per me potrebbero cominciare anche domani mattina".

Il Comune di Milano, infine, ha deciso di accogliere favorevolmente l'istanza pervenuta da Milan e Inter e concede la proroga del termine per la consegna della documentazione integrativa chiesta alle società calcistiche. Lo rendo noto Palazzo Marino precisando che il termine, inizialmente fissato al 5 maggio, viene rinviato per consentire alle società di reperire le attestazioni necessarie e completare gli atti e le autocertificazioni già forniti nei mesi scorsi. "In uno spirito di reciproca collaborazione, prosegue quindi l'iter di approfondimento e valutazione dei requisiti dei soggetti proponenti il progetto del nuovo stadio da parte degli uffici comunali", precisa la nota.