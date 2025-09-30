San Siro, parla Galliani: "Legato allo stadio, ma è giusto così"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, Adriano Galliani si è espresso così sulla cessione di San Siro a Inter e Milan: "Sono molto felice di questa saggia decisione del Consiglio Comunale che consente così a una città come Milano, già all'avanguardia in tanti settori, di esserlo anche in questo con una costruzione di uno stadio nuovo. Sono molto legato a San Siro e l'ho sempre difeso ma il Meazza ha quasi 100 anni e non ha più le caratteristiche per le partite UEFA. Molto bene che sia stata presa una decisione come questa".