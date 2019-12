San Siro, Milan e Inter al Comune: "No a due stadi vicini"

LA TELENOVELA

È durato circa un'ora l'incontro tra i club, Milan e Inter, e gli esponenti dell'amministrazione comunale, tra cui l'assessore all'Urbanistica, Pierfrancesco Maran, per confrontarsi sul tema del nuovo stadio cittadino. All'incontro, che si è tenuto a Palazzo Marino sede del Comune, hanno partecipato i vertici dei club, con il presidente del Milan, Paolo Scaroni, l'amministratore delegato, Ivan Gazidis, mentre per l'Inter c'era l'amministratore delegato Alessandro Antonello. A quanto si apprende i club hanno spiegato il motivo per cui, secondo loro, non possono esserci due impianti uno di fronte all'altro, nell'area di San Siro: il nuovo stadio di Inter e Milan e il Meazza, anche se ridotto e rifunzionalizzato.

Le squadre hanno supportato la loro posizione attraverso uno studio realizzato da Ceas, che dimostrerebbe nei numeri che mantenere due impianti non è una strada percorribile. Ad esempio anche dal punto di vista tecnico: se dovessero esserci due eventi nei due stadi in contemporanea potrebbero esserci problemi di gestione e per il quartiere. I club sarebbero scettici anche sul fatto di destinare il Meazza rifunzionalizzato al calcio femminile o alle squadre giovani perché l'affluenza di pubblico e il prezzo del biglietti sarebbero comunque troppo bassi.