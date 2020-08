Sampdoria, i tifosi contro Ferrero: "Pianificazione disastrosa, mercato inesistente"

IL COMUNICATO

"Le sabbie mobili in cui Ferrero sguazza ancor prima di 'aver passato tutti i filtri' sono sicuramente una zavorra che difficilmente ci lasceremo alle spalle". È questo solo uno dei passaggi di una lunga lettera pubblicata sulla pagina Facebook Federclubs Sampdoria, in cui i tifosi blucerchiati, nel tracciare il bilancio della stagione appena conclusa, attaccano duramente il presidente Massimo Ferrero con cui sono in rotta ormai da tempo: "La pianificazione della stagione è stata disastrosa e il mercato quasi inesistente - scrivono - e quello che più ci preoccupa è che all'orizzonte non vediamo possibilità di invertire una rotta tracciata ormai dai tribunali più che dai vertici societari".

"Anche chi prometteva in piazza eterno amore e interventi mirati sembra aver abbandonato la barca dopo averla regalata e traghettata in acque torbide", proseguono i tifosi della Samp con un riferimento che sembra diretto a Garrone.

Le poche note liete sono per il lavoro svolto da Claudio Ranieri, al quale i tifosi riconoscono che "la salvezza è soprattutto merito suo; ha saputo mettere ordine dove ordine non c'era e ha creduto in ciò che poteva sembrare impossibile. Cosa ancor più importante, ha con i suoi modi educati e sereni impersonato uno stile Sampdoria che manca in altre sfere societarie".

"Alla squadra ci sentiamo di imputare poche colpe. Invertire una stagione nata sotto una così pessima stella non era scontato", concludono.