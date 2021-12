Sampdoria, 4 offerte per acquistare il club. Castanini e Profiti per la presidenza

IL DOPO FERRERO

Giovedì il patron formalizzerà le dimissioni, l'assemblea degli azionisti del 23 dicembre deciderà il prossimo presidente

L’assemblea degli azionisti convocata per il 23 dicembre sarà il passaggio che introdurrà la nomina del prossimo presidente della Sampdoria. Giovedì Massimo Ferrero incontrerà il suo legale nel carcere di San Vittore e formalizzerà la dimissioni. Giuseppe Profiti e Enrico Castanini, della corrente di matrice genovese e di fede blucerchiata, sono i favoriti alla successione. Intanto sono 4 le offerte sul tavolo per acquistare il club. ansa

Come riportato da Il Secolo XIX, in società sono fitti i confronti tra i consiglieri per individuare il profilo più adatto alla successione. Da una parte la corrente che spinge per un presidente dalla conclamata sampdorianità, proseguendo nell'opera di “sampdorianizzazione”. Dall’altra c’è una corrente più neutra, che fa capo a Vidal e Fiorentino, che batte principalmente sulla qualità del candidato, a prescindere dalla fede calcistica. Tra le figure valutate anche il direttore operativo Alberto Bosco e il consulente finanziario/strategico Gianni Panconi. Viene anche considerata l’ipotesi di affidarsi a un ex calciatore blucerchiato.

Vedi anche sampdoria Sampdoria, Ferrero dal carcere: "Perché non ai domiciliari? Se volevo scappare..."

Per quanto riguarda la cessione, Gianluca Vidal, trustee del Trust Rosan in cui è contenuta la Sampdoria, ha fatto il punto sempre al quotidiano genovese. "Come dice spesso Ferrero, spesso da una cosa negativa ne esce una positiva. Nelle ultime ore ho ricevuto quattro contatti di avvicinamento da soggetti rilevanti, che già conoscevo per precedenti collaborazioni. E questo potrebbe velocizzare un processo che lo stesso presidente con la famiglia, pur dicendo il contrario, aveva accettato dovesse avvenire".

Tra queste offerte non c'è quella della cordata di Gianluca Vialli, il grande sogno dei tifosi doriani. "Nessuno dei soggetti sin qui manifestatisi, che io sappia, ha collegamenti con Vialli. Nulla esclude che questo interesse da parte sua possa manifestarsi a breve. Sono sempre disponibile a ricevere chiunque si presenti seriamente e Vialli certamente è persona serissima, oltre a essere un grande campione e idolo della tifoseria".