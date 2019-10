Ranieri-Samp, c'è lo zampino di Totti e Cassano

IL NUOVO ALLENATORE

Manca solo l'ufficialità per l'approdo di Claudio Ranieri alla Sampdoria (contratto fino al 30 giugno 2021 con ingaggio di circa 2 milioni di euro complessivo), ma intanto spunta un curioso retroscena sulla scelta del presidente Massimo Ferrero. Il patron blucerchiato, come riportato da 'Il secolo XIX', ha sentito al telefono sia Cassano che Totti, prima di decidere definitivamente di affidare la panchina al tecnico romano. La risposta degli ex giallorossi è stata positiva e a quel punto Ferrero ha rotto gli indugi e scelto il dopo Di Francesco.

Ranieri è il sesto tecnico della gestione Ferrero, dopo Mihajlovic, Zenga, Montella, Giampaolo e Di Francesco: il suo debutto sarà domenica 20 ottobre, giorno del suo 68esimo compleanno, al Ferraris contro la Roma, squadra del suo cuore. Le firme sul contratto dovrebbero arrivare già in giornata, mentre per lo sbarco a Genova bisognerà attendere lunedì e tecnicamente da martedì inizierà la sua avventura al Mugnaini. Ranieri, che porterà con sé a Genova quattro collaboratori (il vice Paolo Benetti, il collaboratore Filippo Cornacchia e i preparatori Paolo Bertelli e Carlo Spignol), avrà solo 5 giorni per preparare il primo esame.