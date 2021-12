Ferrero, nuova accusa: i soldi della Sampdoria girati ad altre aziende

Nuove accuse della Guardia di Finanza nei confronti di Massimo Ferrero: l'ex presidente della Sampdoria avrebbe utilizzato parte dei finanziamenti destinati al club per pagare accordi transattivi di altre aziende del suo gruppo, in seguito coinvolte nei fallimenti che hanno portato al suo arresto per bancarotta. Secondo le Fiamme Gialle utilizzati 400.000 euro sui 25 milioni che la Samp aveva ottenuto come finanziamento Sace, concesso l'anno scorso a molte imprese italiane per far fronte alla crisi dovuta alla pandemia.

Getty Images