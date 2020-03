Coronavirus, positivo anche Manolo Gabbiadini

Nuovo caso di coronavirus in Serie A. Dopo l'annuncio della Juve sulla positività di Daniele Rugani, dal sito della Sampdoria arriva infatti la notizia di un altro contagio tra i calciatori del nostro campionato. "L’U.C. Sampdoria informa che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19, ha qualche linea di febbre, ma sta bene. - ha spiegato il club blucerchiato in un comunicato -. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa".