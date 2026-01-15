Sampdoria, Gregucci: "Serve cambiare rotta non il sistema"

Capitolo mercato e scelte individuali. "È un momento di fermento, ma le decisioni saranno mie e dello staff. Di mercato parleranno i direttori il 2 febbraio". In porta resta aperto il ballottaggio: "Faremo sempre scelte nell'interesse della Sampdoria. Ghidotti ha la nostra stima incondizionata". Sull'atteggiamento il tecnico è netto: "Non vedo presunzione, questo gruppo è consapevole del momento. Fuori casa certi atteggiamenti vanno migliorati, ma ora pensiamo solo all'Entella". In attacco, infine, le opzioni non mancano: "Brunori, Coda, Esposito, Pafundi e Cuni sono tutti stoccatori, con caratteristiche diverse. Valutiamo tutti, perché spesso decide chi entra dalla panchina".