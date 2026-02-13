Sampdoria, Gregucci: "Ogni gara è una finale di Coppa del Mondo"

13 Feb 2026 - 17:13

"È un campionato complicatissimo, ogni gara sarà la finale di Coppa del Mondo. Solo così ci tireremo fuori".

Così Angelo Gregucci carica la Sampdoria verso la sfida di domani alle 15 al Ferraris col Padova. E dopo toccherà a Mantova e Bari: un tris di gare contro dirette concorrenti per la salvezza.

Adesso la sfida con i veneti dopo il pareggio casalingo con il Palermo: "È la terza partita in una settimana, faremo valutazioni precise su tutte le componenti, anche fisiche, ma non deve essere un alibi: quello che vale per noi vale per gli altri. Il Padova? "È uno scontro diretto, ma bisogna arrivarci puliti, senza recrudescenze. Va affrontata con lucidità", spiega il mister blucerchiato che poi entra nel dettaglio parlando dei prossimi avversari: "Il Padova è un avversario temibile da rispettare per i contenuti che ha messo durante tutte le partite in questo campionato. Combatte in ogni angolo, è una squadra che sa interpretare e che quando ha il pallone fa buone trame e sa far intervenire nel comportamento di non possesso, cioè della propria difesa. È un avversario arcigno, vende cara la pelle, arriva alla fine che non rimpiange nulla perché da tutto sul campo", continua l'allenatore che risponde così a chi gli parla di un cambio di passo della Samp dal suo arrivo in panchina insieme a Salvatore Foti: "Non ci casco. Non abbiamo fatto ancora niente. Dobbiamo raschiare il barile per salvarci". 

