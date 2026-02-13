Milan, attento: il precedente contro Nicolas è tutt'altro che positivo

Milan, la quarta maglia è un omaggio agli anni '90: ecco le due versioni
Questa sera il Pisa è costretto a fare a meno del primo e secondo portiere. Scuffet e Semper saranno infatti ai box per infortunio e Hiljemark dovrà quindi fare affidamento su Nicolas. Il brasiliano è arrivato in Toscana nel 2021 e farà il suo esordio stagionale proprio oggi contro il Milan.
Non è la prima volta, però, che l'estremo difensore affronta i rossoneri in carriera e un precedente in particolare sta facendo tremare i tifosi del Diavolo. Nicolas era infatti il titolare in Hellas Verona-Milan del 17 dicembre 2017, partita vinta dai gialloblù con un netto (e storico) 3-0. Per i padroni di casa andarono a segno Caracciolo, Kean e Bessa.
In quella stagione sulla panchina del Milan c'era Gennaro Gattuso, subentrato da qualche mese a Vincenzo Montella. I rossoneri erano sotto la gestione di Yonghong Li e la campagna acquisti estiva (André Silva, Bonucci, Calhanoglu, Kalinic solo per citarne alcuni) non era riuscita a portare i frutti sperati.
A fine campionato, i rossoneri chiuderanno al sesto posto mentre l'Hellas retrocederà in Serie B.
